لجنة الانتخابات تعتمد فتح مراكز تسجيل خاصة بالمقدسين للمشاركة بانتخابات الهيئات المحلية المقبلة

القدس المحتلة /سما/

عقدت محافظة القدس صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 تشرين الأول 2021، اجتماعاً مع لجنة الانتخابات في القدس، بهدف بحث سُبل التعاون المشترك لتسهيل تسجيل الناخبين المقدسيين الغير مسجلين من خلال فتح مراكز جديدة. وذلك بحضور نائب المحافظ عبد الله صيام ومستشار المحافظ معروف الرفاعي من محافظة القدس، ومسؤول دائرة القدس الانتخابية زياد البكري.

وتم الاتفاق على فتح مراكز تسجيل جديدة في بلدتي كفرعقب والقبيبة بالإضافة لمركز الرام ، وكذلك تمديد ساعات الدوام في مراكز التسجيل لما بعد الساعة الثالثة مساءً. علماً أن يوم غدٍ الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧ هو آخر يوم للتسجيل.

وعليه فإن محافظة القدس تدعو كل من يحق له الانتخاب بضرورة الإسراع بالتسجيل اليوم وغدا

حيث أنه من المقرر عقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية لعام 2021 في الحادي عشر من كانون الأول من العام الجاري.