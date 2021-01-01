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الشؤون المدنية تستضيف اجتماع موسع لمسؤولي التدقيق والرقابة الداخلية

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشؤون المدنية تستضيف اجتماع موسع لمسؤولي التدقيق والرقابة الداخلية



رام الله /سما/

استضافت صباح اليوم الأربعاء الهيئة العامة للشؤون المدنية في مقرها بمدينة رام الله ، رؤساء التدقيق والرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، بدعوة من الادارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المالية الفلسطينية .

حيث رحب في بداية اللقاء مدير عام الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للشؤون المدنية السيد ابراهيم حرب بالحضور ناقلا لهم تحيات معالي الوزير حسين الشيخ متمنياً لهم إجتماعاً ناجحاً وموفقاً لهم جميعا .

ويأتي هذا الاجتماع الموسع لمناقشة مسودة سياسة واستراتيجية التدقيق والرقابة الداخلية في القطاع الحكومي للعامين 2022-2023 ، للوصول الى تقدم وتطور عمل التدقيق والرقابة في الوزارات والمؤسسات العامة.

كما تطرق الحضور الى الفجوات التي تعاني منها هذه الوحدات ، من نقاط ضعف وسبل الوصول لعوامل النجاح الحيوية التي من شأنها النهوض والتقدم بهذه الوحدة الهامّة في كافة المؤسسات الحكومية ، والدعوة الى دعم التدقيق والرقابة الداخلية ، وضرورة اعتماد مجلس الوزراء لسياسة استراتيجية وخطة عمل إصلاحية لهذه الادارة الهامة .

#الهيئة العامة للشؤون المدنية

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