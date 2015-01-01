  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الاحتلال تجمّد الاعتقال الإداري للأسير مقداد القواسمة

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تجمّد الاعتقال الإداري للأسير مقداد القواسمة



رام الله /سما/

 أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 77 يومًا، حيث يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

وأكّد محامي الأسير، المحامي جواد بولس أن أمر تعليق (تجميد) الاعتقال الإداريّ لا يعني إلغاؤه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير القواسمة، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.

ولفت بولس إلى أنّ قرار المحكمة جاء، بعد اقتراح تقدمت به النيابة بتجديد أربعة شهور إداريّ بحيث تكون الأخيرة، وذلك بعد اقتراح سابق بتجديد اعتقاله الإداريّ لمدة ستة شهور على أن تكون الأخيرة، الأمر الذي رفضه المحامي، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وتابع بولس، إن قرار التجميد يُشكّل "اختراعاً" خطيراً لجأت إليه نيابة الاحتلال ودعمته المحكمة العليا، كحل قضائي خبيث يُفضي عمليًا إلى ترحيل المسؤولية عن حياة الأسير القواسمة بحجة أنه من اليوم فصاعدًا مجرد مريض يعالج في المستشفى.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسير القواسمة يرفض أخذ المدعمات مؤخرًا، رداً على استمرار الاحتلال وتعنته بالاستجابة لمطلبه، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، وهو يواصل إضرابه حتى حريته.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت الأسير القواسمة مؤخرًا من سجن "عيادة الرملة" إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

يُشار إلى أنّ الأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، ومعتقل منذ شهر يناير العام الجاري، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداريّ، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، يُشار إلى أن الأسير القواسمة طالب جامعيّ.
يّذكر أن قرار التجميد صدر بحقّ عدة من الأسرى الإداريين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.

#العليا الاسرائيلية #الاعتقال الاداري #الأسير مقداد القواسمة #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس اجتماع الساعات الخمس بين وفد "حماس" والمخابرات المصرية

غزة: الغرف التجارية تعلن البدء باستقبال طلبات الحصول على تصاريح دخول جديدة لـ"إسرائيل"

مصادر تكشف تفاصيل حوار حماس بالقاهرة: لا تقدم في ملف الاسرى.. وتسهيلات لغزة مقابل الهدوء

لهذا السبب .. اعتقال السائق الذي أبلغ عن أسرى نفق الحرية الستة

"حماس" تصدر بيانا حول لقاء قياداتها مع عباس كامل

مصدر أمني إسرائيلي : حصلنا على معلومات مهمة بشأن أراد

حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في أعطال منصات فيسبوك

الأخبار الرئيسية

واللا: حماس تمهل اسرائيل أسبوعين لحل مشكلة منحة قطر لرواتب موظفيها..

1

الأرشيف الإسرائيلي ينشر بروتوكولات ووثائق تكشف النقاب عما جرى وراء الكواليس في حرب أكتوبر 73

18 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

النخالة: الخطر على شعبنا وقضيتنا هو عدم إجماعنا على برنامج وطني واضح

موقع عبري يزعم : "حركة حماس تلعب لعبة مزدوجة ضد لاعبين إقليميين ودوليين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية