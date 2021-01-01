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إحصائية: 6000 مستوطن متطرف اقتحموا الأقصى خلال سبتمبر

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية: 6000 مستوطن متطرف اقتحموا الأقصى خلال سبتمبر



القدس المحتلة /سما/

أفادت القناة 7 العبرية بأن 6000 مستوطن يهودي اقتحموا في رقم قياسي المسجد الأقصى خلال شهر سبتمبر الماضي.
 
وزعم الموقع أن إدارة جمعيات الهيكل المتطرفة تشعر بارتياح نظرا للزيادة الكبيرة في عدد اليهود المتطرفين الذين دخلوا إلى ساحات المسجد الأقصى، وأدوا صوات وطقوس تلمودية وتوراتية هناك.
 
وقالت "إن عودة اليهود إلى الأقصى تتصاعد، وهو اعتراف من السلطات والشرطة بحق العبادة اليهودية في الحرم الأقصى".
 
يشار إلى أن المسجد الأقصى شهد اقتحامات واسعة طوال شهر سبتمبر الماضي من قطعان المستوطنين بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية بحجة الأعياد اليهودية، وأدوا صلوات وطقوس تلمودية ويهودية في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين المرابطين فيه من المصلين.

#اقتحام الأقصى #المسجد الاقصى #الاعتداءات الاسرائيلية

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