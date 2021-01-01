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مؤسس فيسبوك وزوجته يساهمان بـ1.3 مليون دولار لجمعيات يهودية

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسس فيسبوك وزوجته يساهمان بـ1.3 مليون دولار لجمعيات يهودية



سما /وكالات/

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن نية مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ وزوجته بريسيلا تشان تقديم مساعدات مالية لمنظمات يهودية.

وبحسب موقع " إي-جويش فيلانتروفي" فإن مالك فيسبوك وزوجته سيساهمان بمبلغ 1.3 مليون دولار، لدعم 11 منظمة يهودية. 

وذكر متحدث باسم الزوجان زوكربرغ إنه قد "تعززت هويتهما اليهودية في السنوات الأخيرة، إذ التقى زوكربيرغ وزوجته بعدد من الحاخامات والعلماء وذلك لمناقشة اليهودية والمجتمع اليهودي".

وفي تفاصيل المساعدات، سوف تتلقى جمعية "وان تيبل" (التي تدعم وجبات عشاء السبت الذي يستضيفه الشباب اليهود)، ومكتبة "بي جي" (التي توزع كتب الأطفال اليهودية والموسيقى مجاناً)، على أن توزع باقي المساعدات على الجمعيات والمؤسسات التي تخدم بشكل أساسي الاحتياجات المحلية في منطقة "خليج سان فرانسيسكو" (مدرسة "كونترا كوستا" اليهودية اليومية في لافاييت، مدرسة "جدعون هاوسنر" اليهودية في بالو ألتو، مدرسة الجالية اليهودية الثانوية في الخليج).

وشملت المساعدات أيضاً ثلاث مخيمات صيفية في "كاليفورنيا" (مخيم "يو آر جيه نيومان"، ومعسكر "راما"، ومعسكر "تاونغا").

كما يحصل على التمويل،المركز الجماهيري اليهودي " أوشمانط" في بالو ألتو، بالإضافة إلى مركز العائلة اليهودية المحلية وخدمات الأطفال وذلك بهدف تعزيز خدماتهم المحلية، كما ستدفع منحة لمجلس علاقات المجتمع اليهودي وذلك لتنظيم حملة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف لتثقيف الجمهور حول معاداة السامية.

ويبدي مارك وزوجته الفخر بدعم العمل الذي تقوم به هذه المنظمات" في بناء المجتمع والتعليم والاحتفال بالتقاليد والعقيدة وإعطاء الناس صوتا – خاصة في مكافحة معاداة السامية" بحسب ما صرح به المصدر. "الميادين"

#فيسبوك #مارك زوكربرغ #مؤسس فيسبوك #بريسيلا #منظمات يهودية

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