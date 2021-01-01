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الجيش يستعد لاحتمال التصعيد

واللا: حماس تمهل اسرائيل أسبوعين لحل مشكلة منحة قطر لرواتب موظفيها..

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا: حماس تمهل اسرائيل أسبوعين لحل مشكلة منحة قطر لرواتب موظفيها..



القدس المحتلة /سما/

زعم موقع واللا الإسرائيلي أن مصر أوضحت لكبار قادة حمـاس أن تل أبيب تؤخر تمرير منحة قطر لرواتب الموظفين في قطاع غزة، الأمر الذي أثار غضب قيادة حماس وسط تهديدات بزعزعة الهدوء عند الحدود مع قطاع غزة.

وأشار الموقع الاسرائيلي الى أنه لهذه الغاية أعلنت شخصيات بارزة في حماس إمهال أسبوعين قادمين لتقديم حل لهذه المشكلة.

وذكر موقع واللا عن مسؤولين أمنيين بأن إسرائيل وحماس لم تتوصلا لاتفاق تهدئة في غزة، نافياً ما تردد عن تحقيق تفاهمات بوساطة مصرية.

وأوضحت المصادر أنه يتم إسقاط المطالبة بإحراز تقدم في قضية الأسرى والمفقودين في المحادثات المقبلة، لافتا الى أن الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في ظل عدم وجود تقدم.
 

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