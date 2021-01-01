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18 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
18 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18 وفاة و1091 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الكيلة الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 9، طوباس 11، ضواحي القدس 14، سلفيت 10، أريحا والأغوار 17، الخليل 42، نابلس 36، بيت لحم 16، جنين 22، رام الله والبيرة 36، طولكرم 8، قطاع غزة 870".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 37، طوباس 11، ضواحي القدس 7، سلفيت 33، أريحا والأغوار 10، الخليل 41، نابلس 180، بيت لحم 18، جنين 68، رام الله والبيرة 48، طولكرم 65، قطاع غزة 1200".

وسجلت 10 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، ضواحي القدس 2، نابلس 3، جنين 1، أريحا والأغوار 2.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 185 مريضا، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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