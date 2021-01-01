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السيسي: المصريون كلهم تألموا بسبب الإرهاب والدولة دفعت الثمن وليس أهالي سيناء فقط

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: المصريون كلهم تألموا بسبب الإرهاب والدولة دفعت الثمن وليس أهالي سيناء فقط



القاهرة / وكالات /

 قال الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء  إن المصريين كلهم تألموا بسبب الإرهاب، موضحا أن الدولة المصرية كلها دفعت الثمن وليس أهالي سيناء فقط .
وأضاف السيسي ، خلال الندوة التثقيفية “العبور إلى المستقبل” التي تنظمها القوات المسلحة اليوم بمناسبة احتفالات الذكري الـ 48 لنصر تشرين أول/أكتوبر  1973 ، أن “كل محافظات مصر قدمت شهداء سواء كانوا ضباطًا أو ضباط صف أو جنودًا، حتي نتخلص نهائيًا من الإرهاب”.
وأوضح أن “سيناء ستعود أفضل مما كانت، وإن الخير والأمن والاستقرار سيتحقق في سيناء وكل ربوع مصر”، مضيفًا: “الشر مهما كانت قوته لا يمكن أن يهزم الخير، الشر هو استثناء والخير هو قاعدة، وعمر الاستثناء ما يهزم القاعدة، وربنا يقدرنا علي البناء والتعمير في سيناء”.
ووجه السيسي، “الشكر لأهالي سيناء علي دورهم في حرب أكتوبر   المجيدة”، موضحًا أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب المصري،  وأنهم مصريون سواء قبل حرب 1967 أو بعدها أو قبل حرب 1973 أو بعدها”.
وقال السيسي إن “أهالي سيناء كان لهم دور كبير في حرب أكتوبر، ولكن الدولة المصرية لم تستطع في بعض الفترات عمل الواجب نحوهم”، مضيفًا أن مصر ستحاول شكرهم ، ورد جميلهم علينا كلنا خاصة أنهم عاشوا  فترة في كنف الاحتلال، وقاموا بتقديم الدعم للجيش المصري معرضين أنفسهم للخطر الحقيقي، حتي تعود سيناء لأهلها ولمصر”.

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