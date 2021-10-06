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سويرجو: كلمة النخالة وثيقة يمكن أن نهتدي بها وخاصة انها شخصت الحالة الفلسطينية

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سويرجو: كلمة النخالة وثيقة يمكن أن نهتدي بها وخاصة انها شخصت الحالة الفلسطينية



غزة / سما /

أكد المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو اليوم الاربعاء 6/10/2021 ان حركة الجهاد الاسلامي وبعد 34 عاماً تركت بصمات واضحة في العمل الجهادي  ،ولا أحد يستطيع ان ينكر المسؤولية الواضحة التي تركتها الحركة في النضال الوطني .

وأوضح سويرجو ان كلمة الامين العام زياد النخالة في الذكرى ال34 لانطلاقة حركة الجهاد الاسلامي ، لن تترك أي شئ دون ان تتعرج له، فكان للمقاومة والوضع الفلسطيني ومسلسل التفاوض العبثي نصيب في الكلمة .

وبين "ان كلمة الامين العام وثيقة يمكن ان نهتدي بها في المستقبل القريب وخاصة انها شخصت الحالة الفلسطينية  بشكل كامل" .

واشار الى ان حركة الجهاد الاسلامي في ذكرى انطلاقتها الـ34 ، كانت بين معركتين معركة "الشجاعية" على أرض قطاع غزة بقيادة مصباح الصوري ، وبين معركة جلبوع التي كان بطلها أسرى الجهاد الاسلامي بقيادة محمود العارضة .

واعتبر ان قدرات وعمليات حركة الجهاد الاسلامي النوعية اذهلت العدو ، والمقاومين في الجهاد  الاسلامي أصبحوا قادرين على خلق معادلة الرعب ، موضحاً "ان ما قبل سيف القدس ليس كما بعد سيف القدس" ، مشدداً على ان المقاومة فاجأت الاحتلال بقدرات هائلة ونوعية .

وأكد ان حركة الجهاد الاسلامي مكون اساسي في قدرات المقاومة لعدة اسباب أولها الحاضنة الشعبية التي تحظى بها بالإضافة الي الدعم الدائم في الجمهورية الاسلامية "ايران" .

وشدد على ان حركة الجهاد الاسلامي ان تطور المقاومة تجاوز كافة الخطوط الحمراء ، ونتوقع ان تكون هناك مفاجآت في الفترة القادمة وببصمة من مقاومة الجهاد .

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