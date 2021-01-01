ما حقيقة خطوبة جوزيف عطية وداليدا خليل؟

وكالات / سما /

نفى المطرب اللبناني جوزيف عطية ما يتردد عن خطوبته من صديقته الفنانة اللبنانية داليدا خليل خلال لقائه مع برنامج (Et بالعربي).

وقال عطية: "داليدا صديقة ونحنا بنتقابل كتير وطلع خبر عن خطوبتنا بسبب مقابلة عفوية عملناه مع بعض"، لافتاً إلى أن الشائعة انتشرت بسبب مزحة خلال اللقاء ولكننا أصدقاء فقط، وفق(لها).

وقدم جوزيف أخيراً تتر مسلسل (عالحلوة والمرة) وهو النسخة التركية من مسلسل (في السراء والضراء)، وحرص على نقل أجواء تصوير الكليب مع نجوم العمل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية منذ بداية عرضه، والمسلسل من بطولة نيكول معوض، دينا مارديني، باميلا الكيك وآخرين.