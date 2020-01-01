أبرز المواجهات النارية خلال فترة التوقف الدولي

تشهد فترة التوقف الدولي الحالية العديد من المواجهات المثيرة، في قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وتبدأ المباريات الدولية خلال فترة التوقف الدولي يوم الأربعاء 6 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 15 من الشهر نفسه.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المواجهات القوية المنتظرة في فترة التوقف الدولي بين المنتخبات.

1- السعودية ضد اليابان:

يلتقي منتخب السعودية مع ضيفه الياباني في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر.

ويحتل "الأخضر" السعودي وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب اليابان المركز الرابع بـ3 نقاط.

2- دوري الأمم الأوروبية:

كما تشهد فترة التوقف الدولي الحالية مشهد الختام لبطولة دوري الأمم الأوروبية نسخة 2020-2021، بإقامة الدور نصف النهائي والنهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع ضيفه الإسباني في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء 6 أكتوبر، وفي اليوم التالي يلعب منتخب بلجيكا مع نظيره الفرنسي.

وفي يوم 10 من الشهر نفسه، يلعب الخاسران في المباراتين لتحديد المركز الثالث، فيما يلتقي الفائزان في النهائي.

ومن المقرر أن تستضيف إيطاليا المباريات الـ4 المثيرة في مدينتي "ميلانو" و"تورينو".

3- مصر ضد ليبيا:

يلعب المنتخب المصري ضد ضيفه الليبي في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر، ويتجدد اللقاء بين المنتخبين العربيين في ضيافة ليبيا بالجولة الرابعة بعدها بـ3 أيام

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، يليه نظيره المصري في الوصافة بـ4 نقاط.

4- الإمارات ضد العراق:

وتشهد الجولة الرابعة من تصفيات المونديال الآسيوية قمة عربية بين المنتخب الإماراتي وضيفه العراقي، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

ويحتل "الأبيض" الإماراتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين، فيما يتذيل نظيره العراقي الترتيب بنقطة واحدة.

5- البرازيل ضد أوروغواي:

وفي ختام فترة التوقف الدولي، تشهد الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022 مباراة قمة بين البرازيل وأوروغواي، يوم الجمعة 15 أكتوبر.

منتخب البرازيل يتصدر ترتيب مجموعة التصفيات برصيد 24 نقطة، فيما يحتل منتخب أوروجواي المرتبة الثالثة بـ15 نقطة.