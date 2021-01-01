الزهار: الجهاد الإسلامي أهان الاحتلال وغايته تحرير الأرض وصون العرض

غزة / سما /

أكد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أن حركة الجهاد الإسلامي تعد من فصائل المقاومة الوطنية التي كانت غايتها الأساسية تحرير الأرض وصون العرض بعد أن أهانت الاحتلال.

وقال د. الزهار خلال كلمته عن فصائل العمل الوطني في مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الاسلامي الـ34:"إن حركة الجهاد الاسلامي مع أذرع فلسطين المقاومة بكافة توجهاتها، فكانت انطلاقتها في سبيل الله وتحرير الأرض التي أراد الله من خلالها طرد العدو شر طردة، معتبراً أن انطلاقة الجهاد الإسلامي جاءت لتميّز بين الانطلاقة المباركة وبين الانتكاسة المخزية التي تخدم الاحتلال..

وبيِّن الزهار، أن معضلة المقاومة عدم التفريق بين شبر وشبر في فلسطين بل كُل فلسطين، فنحن لا نعرف حدود 1967 ولا حدود الـ1948، إنما فلسطين كاملة كما عرفها اجدادنا.

وأوضح، أن ثمن المقاومة كان عظيماً فقد تحررت النفس في كل فلسطين من العبودية والنهوض فتلقى المحتل هزيمته من قطاع غزة في اشارة ودلالة بإمكانية طرده من فلسطين يتحقق وعد الاخرة.

وقال الزهار: "إن الحقيقة التي يجب أن ندركها أن أرضنا كل أرضنا مقدسة، فالمساجد مصنع الشهادة والبطولة وأهلها لن يفارقها إلا للصلاة في المسجد الأقصى ، موضحاً ان الفصائل في كافة اماكن تواجدها لن تفقد هويتها الحقيقة بأي احتلال بريطاني أو يهودي وان مقدساتها لست نهبا وان عقديتنا مصدر الهام .