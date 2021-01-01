بقع الأسنان البيضاء.. أسبابها وكيفية التخلص منها

وكالات / سما /

في كثير من الأحيان قد يلاحظ بعض الأشخاص ظهور علامات أو بقع بيضاء على الأسنان يمكن أن تستمر وتظل واضحة، الأمر الذي قد يثير القلق والتساؤل بشأن ما إذا كانت تلك البقع تدل على مشكلة ما.

ونوضح في ما يلي أسباب البقع البيضاء على الأسنان، وكيف يمكن التخلص منها:

فرط فلور الأسنان

تُعرف هذه الحالة أيضاً باسم تسمم الأسنان بالفلور، وتحدث بسبب زيادة التعرض للفلورايد وعلى مدار فترة طويلة، وهي حالة تحدث لدى الأطفال فقط وليس البالغين.

نقص تكون مينا الأسنان

قد تنتج البقع البيضاء عن نقص تكون مينا الأسنان، وهو خلل يحدث أثناء عملية تطور مينا الأسنان خلال الطفولة، ويؤدي لتكوّن طبقة رقيقة منها، ويمكن أن تؤدي لتلك البقع البيضاء.

البكتيريا والميكروبات

يعد الفم بمثابة بيئة مثالية لظهور البكتيريا وانتشارها، وسبق ووجد خبراء أن البكتيريا في الفم يمكن أن تساهم في ظهور البقع البيضاء وتكوين ما يُعرف بالبلاك البكتيري.

السكريات والحمضيات

ما يتم تناوله من أطعمة له تأثير كبير في صحة وشكل الأسنان، وتناول الأطعمة عالية السكر والحموضة والإكثار منها يمكن أن يؤديا لظهور البقع البيضاء، إذ يساهم ارتفاع مستويات الحموضة والسكر في الفم في تآكل المعادن الموجودة بالأسنان.

كيفية التخلص منها

بناء على فحص الطبيب وتحديد السبب، هناك عدة أساليب تستخدم لعلاج البقع البيضاء على الأسنان، بما في ذلك الراتنج أو الحشوة الضوئية وكشط المينا أو التقشير السطحي وتبييض الاسنان.