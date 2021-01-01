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"واللا" العبري ينتقد تلاعب "بينيت" بمشاعر الجماهير في قضية "رون أراد"

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واللا" العبري ينتقد تلاعب "بينيت" بمشاعر الجماهير في قضية "رون أراد"



القدس المحتلة / سما /

قال أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري، اليوم الأربعاء، إن تلاعب رئيس الحكومة نفتالي بينيت، بمشاعر الجمهور في قضية كقضية الطيار المفقود "رون أراد"، ليس بالأمر الصواب.

 
وأضاف بوخبوط، "ليس من الصواب التلاعب بمشاعر الجمهور في إحدى القضايا الحساسة في المجتمع الإسرائيلي، خاصة أنه لا يوجد تقدم".
 
وقبل ذلك، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن جهاز "الموساد" نفذ عملية سرية بهدف معرفة مصير الطيار المفقود رون أراد.
 
وأضاف بينيت، أمام "الكنيست" أنه لا يمكنه مشاركة المزيد من التفاصيل، حول المهمة الرامية لحل أحد الألغاز الأقدم في البلاد.

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