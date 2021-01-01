الاسير محمد الطوس يدخل عامه الـ37 في سجون الاحتلال

الخليل / سما /

دخل الاسير محمد الطوس (حارس التنظيم) عامه الـ37 في سجون الاحتلال.

وتحل ذكرى اعتقال الاسير المحرر محمد الطوس ولا زال اكثر من 4700 اسير خلف القضبان، حيث اعتقل الاسير الطوس بعد اصابته في كمين اثناء محاولة تهريب اعضاء مجموعة جبل الخليل الى خارج الوطن وحكم بالمؤبد ، وتوفي والده وشقيقه وهو في الاسر كما توفيت زوجته اثر جلطة دماغية.

ابو شادي الطوس الذي يوصف انه حارس التنظيم ومعلم الاشبال لم تضعف عزيمته ولا ايمانه ولم يحاصص ولا زال يؤمن بعدالة قضيته وبصدق حركته وقيادتها في الدفاع عن ابناء شعبه، ولا زال يتابع هموم ابناء شعبه رغم القيد والسجان .