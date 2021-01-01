  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاسير محمد الطوس يدخل عامه الـ37 في سجون الاحتلال

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

دخل الاسير محمد الطوس (حارس التنظيم) عامه الـ37 في سجون الاحتلال.

وتحل ذكرى اعتقال الاسير المحرر محمد الطوس ولا زال اكثر من 4700 اسير خلف القضبان، حيث اعتقل الاسير الطوس بعد اصابته في كمين اثناء محاولة تهريب اعضاء مجموعة جبل الخليل الى خارج الوطن وحكم بالمؤبد ، وتوفي والده وشقيقه وهو في الاسر كما توفيت زوجته اثر جلطة دماغية.

ابو شادي الطوس الذي يوصف انه حارس التنظيم ومعلم الاشبال لم تضعف عزيمته ولا ايمانه ولم يحاصص ولا زال يؤمن بعدالة قضيته وبصدق حركته وقيادتها في الدفاع عن ابناء شعبه، ولا زال يتابع هموم ابناء شعبه رغم القيد والسجان .

#سجون الاحتلال #محمد الطوس

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف تفاصيل حوار حماس بالقاهرة: لا تقدم في ملف الاسرى.. وتسهيلات لغزة مقابل الهدوء

القاهرة: لا انفراجة في المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل وحماس

لهذا السبب .. اعتقال السائق الذي أبلغ عن أسرى نفق الحرية الستة

"حماس" تصدر بيانا حول لقاء قياداتها مع عباس كامل

حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في أعطال منصات فيسبوك

مصدر أمني إسرائيلي : حصلنا على معلومات مهمة بشأن أراد

للمرة الأولى منذ 1948.. ساعر يقيد مدة ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

18 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

النخالة: الخطر على شعبنا وقضيتنا هو عدم إجماعنا على برنامج وطني واضح

موقع عبري يزعم : "حركة حماس تلعب لعبة مزدوجة ضد لاعبين إقليميين ودوليين"

كامل

مصدر في "حماس" يكشف عن اتفاق مع مصر على تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية