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الاحتلال يهدم منزلًا ويخطر بهدم ثلاثة أخرى في سلوان القدس

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلًا ويخطر بهدم ثلاثة أخرى في سلوان القدس



القدس المحتلة / سما /

 هدمت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا وأخطرت بهدم ثلاثة أخرى في بلدة سلوان، الواجهة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان فخري أبو دياب، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي عين اللوزة في سلوان، وهدمت منزلا مكونا من طابق واحد يعود للمقدسي محمد مطر.

وأوضح أن قوات الاحتلال سبق وأن أخطرت مطر بهدم منزله وأجبرته على هدم جزء منه بحجة عدم الترخيص، كما أجبرت أصحاب المحال التجارية في المنطقة المذكورة على إغلاقها، وتعمدت التضييق على الطلبة والمواطنين ومنعتهم من المرور.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال سلّمت إخطارات بهدم ثلاثة منازل في حي البستان بسلوان، حتى الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، علما أن هذه المنازل قديمة وقد شيدت قبل عام 1967.

وحذر أبو ذياب من محاولات سلطات الاحتلال هدم عدة أحياء في سلوان، والتي تمثل الواجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، لفرض سيطرتها بالكامل على مدينة القدس.

ويقع حي البستان وسط بلدة سلوان ويجاور المسجد الأقصى من الجهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية، ويبعد عن السور الجنوبي قرابة 300 متر، ويمتد على مساحة 70 دونما، ويسكن فيه نحو 1550 مواطنا.

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