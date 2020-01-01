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الاقتصاد: 1.3 مليون شيقل إيرادات مديرية المعادن الثمينة في أيلول المنصرم

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: 1.3 مليون شيقل إيرادات مديرية المعادن الثمينة في أيلول المنصرم



رام الله / سما /

أعلنت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، أن كمية الذهب الواردة إليها بلغت طنا واربعمئة وخمسين كغم، في حين بلغ حجم إيراداتها من المعادن الثمينة مليونا وثلاثمئة ألف شيقل، خلال شهر ايلول المنصرم.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، أن الكميات الواردة الى المديرية ارتفعت بنسبة 163%، في حين ارتفعت الايرادات المحققة بنسبة 140%، عن الشهر ذاته من العام السابق 2020، الذي عانى جراء الآثار السلبية لجائحة كورونا وما نتج عنها من تراخٍ في الاسواق بشكل عام.

واشارت إلى أن متوسط سعر اونصة الذهب، في شهر أيلول بلغ 1777 دولارا، في حين سجل متوسط سعرها عن الشهر ذاته عام 2020 مبلغ 1922 دولارا، أي بانخفاض بنسبة 8%.

ولفت وزارة الاقتصاد إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت خلال الشهر المنصرم 9 جولات تفتيشية، شملت 24 محلاً ومصنعاً.

#وزارة الاقتصاد #الذهب والمعادن الثمينة

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