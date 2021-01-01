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مصدر في "حماس" يكشف عن اتفاق مع مصر على تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر في "حماس" يكشف عن اتفاق مع مصر على تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة



غزة/ سما /

كشف مصدر بحركة "حماس" عن إحراز تقدم في مباحثات قيادة الحركة مع قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية على صعيد تفاهمات تثبيت التهدئة في غزة وتسريع وتيرة إعادة الإعمار.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر الذي لم تكشف اسمه قوله إن لقاء "شاملا وصريحا" جرى يوم الاثنين بين وفد قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية، ووزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وتناول عددا من القضايا المهمة.

وأضاف المصدر أن الجانبين اتفقا على ضرورة تثبيت التهدئة الحالية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وبخصوص ملف إعادة إعمار غزة، أفاد المصدر بأن مصر أكدت لقيادة "حماس" جديتها في هذا الملف، وأن المرحلة القادمة ستشمل خطوات في هذا المجال.

كما أوضح المصدر أن مصر وعدت باتخاذ خطوات، في تحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، ومنها السماح بإدخال العديد من البضائع عبر معبر رفح.

وبخصوص ملف تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، أشار المصدر إلى أنه جرت مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي طرحتها بعض الأطراف الفاعلة، إلا أنه لم يحدث أي تقدم ملموس على هذا الصعيد.

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