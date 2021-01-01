صحة غزة: نسعى لتوفير 30 ألف جرعة لقاح مضادة للإنفلونزا الموسمية

غزة/ سما /

قال مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية ومدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، إن وزارته تسعى لاستجلاب نحو 30 ألف جرعة لقاح مضادة للإنفلونزا الموسمية والمتوقع انتشارها مع حلول فصلي الخريف والشتاء من العام الحالي.

وأشار ضهير في تصريح صحفي له إلى أن هذه الإنفلونزا قد تسبب أضرارًا خطيرة على فئات معينة في المجتمع والذين دعاهم إلى المسارعة لتلقي اللقاح فور توافره.

وحثّ ضهير أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل وفئة كبار السن وضعيفي المناعة لتلقي لقاح الإنفلونزا، والذي يعطي نتائج جيدة في تحفيز الجهاز المناعي على مقاومة الفيروس، الذي قد يتمكن من تخطي جهاز المناعة عبر مجموعة متعددة من الفيروسات متعددة الأشكال، والتي تغير من شكلها وجيناتها كل عام.

وأكد فعالية لقاح الإنفلونزا الموسمية، والذي يتكون من جرعة واحدة ويتم تحضيره كل عام، بناء على مجموعة فيروسات الإنفلونزا الأكثر خطورة وانتشاراً في العام السابق.

وأشار مدير الطب الوقائي إلى أن وزارته ستعلن قريبًا وفور توافر اللقاح عن مراكز الرعاية الأولية التي سيتوافر فيها، والتي تشمل محافظات قطاع غزة الخمس.