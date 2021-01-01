  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة: نسعى لتوفير 30 ألف جرعة لقاح مضادة للإنفلونزا الموسمية

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: نسعى لتوفير 30 ألف جرعة لقاح مضادة للإنفلونزا الموسمية



غزة/ سما /

قال مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية ومدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، إن وزارته تسعى لاستجلاب نحو 30 ألف جرعة لقاح مضادة للإنفلونزا الموسمية والمتوقع انتشارها مع حلول فصلي الخريف والشتاء من العام الحالي.

وأشار ضهير في تصريح صحفي له إلى أن هذه الإنفلونزا قد تسبب أضرارًا خطيرة على فئات معينة في المجتمع والذين دعاهم إلى المسارعة لتلقي اللقاح فور توافره.

وحثّ ضهير أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل وفئة كبار السن وضعيفي المناعة لتلقي لقاح الإنفلونزا، والذي يعطي نتائج جيدة في تحفيز الجهاز المناعي على مقاومة الفيروس، الذي قد يتمكن من تخطي جهاز المناعة عبر مجموعة متعددة من الفيروسات متعددة الأشكال، والتي تغير من شكلها وجيناتها كل عام.

وأكد فعالية لقاح الإنفلونزا الموسمية، والذي يتكون من جرعة واحدة ويتم تحضيره كل عام، بناء على مجموعة فيروسات الإنفلونزا الأكثر خطورة وانتشاراً في العام السابق.

وأشار مدير الطب الوقائي إلى أن وزارته ستعلن قريبًا وفور توافر اللقاح عن مراكز الرعاية الأولية التي سيتوافر فيها، والتي تشمل محافظات قطاع غزة الخمس.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف تفاصيل حوار حماس بالقاهرة: لا تقدم في ملف الاسرى.. وتسهيلات لغزة مقابل الهدوء

القاهرة: لا انفراجة في المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل وحماس

"حماس" تصدر بيانا حول لقاء قياداتها مع عباس كامل

حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في أعطال منصات فيسبوك

شاكيد : السماح للإسرائيليين بالسفر لدبي دون الحاجة الى تأشيرة

الخارجية الأمريكية ترد على ما ورد في “وثائق باندورا” حول العاهل الأردني

بينيت يعلن انتصار إسرائيل على فيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

كامل

مصدر في "حماس" يكشف عن اتفاق مع مصر على تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

الصحة بغزة: تسجيل 10 وفيات و870 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1200 مصابٍ

يحيي

صحيفة تكشف كواليس اجتماع الساعات الخمس بين وفد "حماس" والمخابرات المصرية

يحيي

"حماس" تصدر بيانا حول لقاء قياداتها مع عباس كامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية