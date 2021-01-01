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حماس توضح حقيقة ما أثير حول التهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توضح حقيقة ما أثير حول التهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال



غزة/ سما /

 نفى حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأربعاء، ما تداولته بعض التقارير الصحفية حول طرح موضوع تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة.

ولم يدل قاسم بمزيد من التفاصيل حول زيارة وفد حركته للقاهرة، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ”القدس” أمس أن الجانب المصري بحث مع قيادة حركة حماس ملف التهدئة واتخاذ خطوات من شأنها إدامة حالة الهدوء القائمة، إلى جانب ملفات تتعلق بالمصالحة، وصفقة الأسرى التي ما زال الاحتلال يماطل بشأنها، وملف معبر رفح والبضائع التي تنقل عبره.

وكانت قيادة حماس نشرت الليلة الماضية، بيانًا أكدت فيه بحث تلك المواضيع مع الجانب المصري إلى جانب ملفات القدس والمصالحة وأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، وأن اللقاء مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل جرى في أجواء إيجابية وتفاهم متبادل.

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