ورم دموي يصيب قدم كامافينجا نجم ريال مدريد

وكالات / سما /

كشف المدير الفني لمنتخب فرنسا تحت 21 عاماً، سيلفان ريبول، النقاب عن معاناة نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، إدواردو كامافينجا، من إصابة ستمنعه من المشاركة مع شباب الديوك في فترة التوقف الدولي الحالية.

وأفاد ريبول، مساء أمس الثلاثاء، في تصريحات صحفية بأن لاعب الريال الجديد يعاني من ورم دموي كبير في القدم اليسرى، دون أن يكشف عن مدى خطورة الأمر.

وأشار ريبول إلى في تصريحات لإذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية إلى أن اللاعب يتواجد حالياً تحت الرعاية الطبية في مركز تدريب كليرفونتين، ولن يتمكن من المشاركة في المباراة المرتقبة للديوك ضد أوكرانيا في تصفيات أوروبا في غضون ثلاثة أيام.

وعانى كامافينجا البالغ من العمر 19 عاماً من إصابة في مباراة الفريق الملكي الماضية ضد إسبانيول، والتي خسرها الريال بهدفين لهدف، وغادر الملعب بسببها ولم يستطع إكمال اللقاء.

ومن المنتظر أن يتلقى إدواردو العلاج اللازم داخل مركز المعسكر الحالي، مع عدم وضوح الرؤية بخصوص مشاركته في أي مباراة بفترة التوقف الدولي الحالية من عدمه.