سواريز : يؤلمني ما يحدث في برشلونة

وكالات / سما /

سجل لويس سواريز هدفاً مع فريق أتلتيكو مدريد ساهم به في إسقاط فريق برشلونة على ملعب واندا متروبوليتانو بهدفين نظيفين، لكن المهاجم الأوروجوياني مازال مرتبطاً عاطفياً بفريق برشلونة ويحزنه لتراجع نتائج الفريق.

رحل لويس سواريز عن البارسا وانتقل إلى كتيبة دييجو سيميوني، وبعد عام من رحيله العاصف عن برشلونة وبعد تسجيله هدفاً في المباراة الأخيرة كان لدى مهاجم الروخي بلانكوس الكثير ليقوله.

قال الأوروجوياني في مقابلة مع ESPN : “أعتقد أنني لم أستحق الطريقة التي غادرت بها..كان يجب شرح كل شئ لي وجهاً لوجه من طرف أصحاب السلطة..ثم أخبروني أنه إذا لم يتم إنهاء عقدي يوم الأربعاء فسيعتمدون عليّ في مباراة فياريال”.

استطرد: “أرسلوني للتدرب بمفردي وهذه أشياء لا أنساها أبداً..لكني لست للتفكير في ذلك ولكن في القيام بعملي بشكلٍ جيد، وإظهار أنني سأستمر في القتال من أجل أشياء مهمة”.

ومع ذلك كان لدى القناص الأوروجوياني كلمات عاطفية تجاه ناديه القديم : “يؤلمني ما يحدث لفريق برشلونة وما يحدث للنادي الذي كنت مغرماً به..وهو أمر مؤلم لأصدقائي هناك والأشخاص الذين يعملون بالداخل من يوم لآخر..من المؤلم أن أراهم على هذا النحو”.

وعن رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان قال: “في العام الماضي كان من الغريب بالنسبة لي أن أعود إلى كامب نو وأن يكون ميسي مثل منافس..سيكون من الغريب الآن رؤيته بقميص آخر غير فريق برشلونة..لكن الأمور تحدث لسببٍ ما”.