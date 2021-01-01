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وصول وفد أممي وآخر أوروبي لغزة عبر معبر "ايرز"

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصول وفد أممي وآخر أوروبي لغزة عبر معبر "ايرز"



غزة/ سما /

وصل وفدان من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بشكل منفصل إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون “إيرز”.

ووصلت لين هاستنغر المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية الأراضي الفلسطينية، برفقة وفد كبير من المسؤولين الأممين العاملين في مكتب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وستتفقد هاستنغر خلال زيارتها التي ستستمر عدة ساعات، الوضع الإنساني والحياتي في قطاع غزة، قبل أن تلتقي مسؤولين أممين وجهات حقوقية ومدنية للاطلاع على الأوضاع.

كما وصل سفين بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، برفقة وفد من المسؤولين الأوروبيين لتفقد مشاريع الاتحاد بغزة.

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