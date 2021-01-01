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الصحة بغزة: تسجيل 10 وفيات و870 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1200 مصابٍ

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 10 وفيات و870 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1200 مصابٍ



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 10 حالات وفاة و870 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1200 حالة، بعد اجراء 3333 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 174364 إصابة، والحالات النشطة 17552 حالة، والمتعافين 155380 حالة.

 فيما بلغ عدد الوفيات 1432 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 329 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 211 حالة.

وذكرت الصحة أن اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 431214 شخصاً.

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