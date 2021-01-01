رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأربعاء، على صدر صفحاتها الأولى تأكيد الرئيس محمود عباس لدى استقباله رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، التزام دولة فلسطين ببناء المؤسسات وفق سيادة القانون والشفافية والحكم الرشيد.

وتناولت الصحف الثلاث تسجيل 14 حالة وفاة و1278 إصابة جديدة بكورونا، وتحذير من انتشار "دلتا" بين فئة الشباب.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يؤكد التزام دولة فلسطين ببناء المؤسسات وفق سيادة القانون والشفافية والحكم الرشيد

- الرئيس يقلد اللواء حازم عطا الله وسام نجمة القدس العسكري لمناسبة انتهاء خدمته

- 14 وفاة و1278 إصابة بـ" كورونا"

- مستوطنة جديدة في القدس.. حرب الجغرافيا والديمغرافيا

- مستوطنون يقتحمون مقاما في الشيخ جراح ويضرمون النار بأشجار زيتون جنوب نابلس

- تصديا للقمع.. الأسرى ينفذون أولى خطواتهم النضالية

- فلسطين في مهرجان الأردن للإعلام العربي.. سبع جوائز

- مصرع مواطنين جراء انقلاب مركبة بالسموع وشاحنة في الرام

* "الأيام":

الرئيس: حريصون على تعزيز جهود التنمية وبناء المؤسسات

بيت لحم: الاحتلال يعتقل طفلا ثانيا في قرية واد رحال في غضون 24 ساعة

المستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويبدؤون حربهم السنوية ضد موسم الزيتون

كفر قاسم تتصدى لجولة استفزازية للمستوطنين قادها المتطرف بن غفير بحماية من الشرطة

الأسرى يشرعون بأولى خطواتهم النضالية لتأكيد رفضهم إجراءات مصلحة السجون

"الوباء" 14 وفاة ورصد 1278 إصابة جديدة وتحذير من انتشار "دلتا" بين فئة الشباب

* "القدس":