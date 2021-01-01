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سفير إسرائيل لدى موسكو: نفتالي بينيت سيزور روسيا في 22 أكتوبر

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير إسرائيل لدى موسكو: نفتالي بينيت سيزور روسيا في 22 أكتوبر



القدس المحتلة / سما /

كشف سفير إسرائيل لدى موسكو ألكسندر بن تسفي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يخطط لزيارة روسيا في 22 أكتوبر الجاري.

وفي تصريحات صحفية قال السفير ردا على سؤال حول موعد زيارة بينيت: “كان الجانب الروسي هو الذي أعلن عن ذلك، ونعتقد أن هذا ما سيحدث”.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لوكالة “نوفوستي” إن إسرائيل وروسيا تناقشان تفاصيل زيارة بينيت المرتقبة في شهر أكتوبر.

ويتوقع أن يتم أثناء الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدولتين التي تحتفلان هذا العام بالذكرى الـ 30 لإعادة العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما.

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