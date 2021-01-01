  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسامة خالد العمور من حي رقعة ببلدة يطا، وعلاء يوسف السويطي ( 26عاما) من بلدة بيت عوا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمود خليل أبو عوض، وحسين إسماعيل أبو عوض، على الحاجز العسكري المقام في منطقة وادي الخليل جنوب بلدة الظاهرية.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، حواجز عسكرية على عدد من مداخل مدينة الخليل وبلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة تنقلهم.

#الخليل #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف تفاصيل حوار حماس بالقاهرة: لا تقدم في ملف الاسرى.. وتسهيلات لغزة مقابل الهدوء

القاهرة: لا انفراجة في المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل وحماس

والد شاليط يهاجم أولمرت بعد تصريحاته حول نجله : جلعاد ليس رامبو ولم تكن أنت أمام الرصاص

حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في أعطال منصات فيسبوك

"حماس" تصدر بيانا حول لقاء قياداتها مع عباس كامل

الخارجية الأمريكية ترد على ما ورد في “وثائق باندورا” حول العاهل الأردني

شاكيد : السماح للإسرائيليين بالسفر لدبي دون الحاجة الى تأشيرة

الأخبار الرئيسية

يحيي

صحيفة تكشف كواليس اجتماع الساعات الخمس بين وفد "حماس" والمخابرات المصرية

يحيي

"حماس" تصدر بيانا حول لقاء قياداتها مع عباس كامل

مصدر بـ"حماس" يكشف تفاصيل محادثات القاهرة: لا حديث مع المصريين حول هدنة طويلة الأمد

اشتيه: إسرائيل تنتهك كافة الاتفاقيات.. وتعمل على تدمير ممنهج لجهود إقامة دولتنا الفلسطينية

مصدر بـ"حماس": اتفاق مع مصر على تثبيت "التهدئة" وإعادة الإعمار.. وهذا ما وعدت به القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية