الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسامة خالد العمور من حي رقعة ببلدة يطا، وعلاء يوسف السويطي ( 26عاما) من بلدة بيت عوا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمود خليل أبو عوض، وحسين إسماعيل أبو عوض، على الحاجز العسكري المقام في منطقة وادي الخليل جنوب بلدة الظاهرية.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، حواجز عسكرية على عدد من مداخل مدينة الخليل وبلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة تنقلهم.