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الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا من انحاء متفرقة من الضفة.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، 10 مواطنين وهم: عبد الله وعلي بكر مصطفى، وموسى وقيس ومروان هيثم مصطفى، وأحمد فتحي الأفغاني، وقصي محمد درباس، وضياء الدين ناصر، وفادي أبو ربيع، وأحمد شاور.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين فادي ابو ربيع، واسماعيل عوكل، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة، وفتشتهما.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، بدر ابراهيم شاهين، ومحمد صلاح الحوراني من مدينة بيت ساحور، والفتى ضياء حبيب ديرية (16 عاما) من بلدة بيت فجار.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: أسامة خالد العمور من يطا، وعلاء يوسف السويطي (26 عاما) ومن بلدة بيت عوا، ومحمود خليل أبو عوض، وحسين إسماعيل أبو عوض.

#الضفة الغربية #الاحتلال

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