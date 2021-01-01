الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين بينهم أشقاء في القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرة مواطنين من مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أشقاء من بلدة العيسوية، وهم: عبد الله وعلي بكر مصطفى، وموسى وقيس ومروان هيثم مصطفى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد فتحي الأفغاني، وقصي محمد درباس، وضياء الدين ناصر، وفادي أبو ربيع، وأحمد شاور، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها في أنحاء متفرقة من المدينة المقدسة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد محمود عليان في العيسوية، وفتشته.