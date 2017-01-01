حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 12 مواطناً، معظمهم من مدينة القدس المحتلة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال، ونقلتهم غلى جهة مجهولة.

١. الفتى ضياء ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم

٢. فادي أبو ربيع- نابلس

٣. إسماعيل عوكل- سلفيت

٤. عبد الله بكر مصطفى- القدس

٥. علي بكر مصطفى- القدس

٦. موسى هيثم مصطفى- القدس

٧. قيس هيثم مصطفى- القدس

٨. مروان هيثم مصطفى- القدس

٩. أحمد فتحي الأفغاني- القدس

١٠. قصي محمد درباس- القدس

١١. أسامة العمور- يطا جنوب الخليل

١٢. ضياء الدين ناصر القدس.