الشؤون المدنية تبلغ الغرف التجارية في غزة بموافقة" إسرائيل" على منح 2500 تصريح عمل جديد

غزة/سما/

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية الغرف التجارية في قطاع غزة بموافقة السلطات الإسرائيلية على منح 2500 تصريح عمل جديد.

وحسب بيان صدر عن الشؤون المدنية، فان التصاريح الجديدة تم توزيعها (جغرافيا) من قبل الهيئة على الغرف التجارية الخمس في القطاع بحيث بلغ عدد التصاريح الخاصة بغرفة مدينة غزة 700 تصريح، ومنطقة شمال غزة 500 تصريح، ومنطقة خان يونس 500 تصريح، وعدد 400 تصريح لرفح ومثلها تماما للمحافظة الوسطى.

وذكر البيان بأن الإجراءات المرتبطة باليات التسجيل للعمال، بالإضافة الى اليات ومعايير الاختيار ستخضع للنقاش والتشاور خلال اليومين القادمين.