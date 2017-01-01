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حالة الطقس: ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 07:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر.

وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

ويوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة تواصل درجات الحرارة بالارتفاع، ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس فلسطين اليوم #طقس فلسطين

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