غزة: الغرف التجارية تعلن البدء باستقبال طلبات الحصول على تصاريح دخول جديدة لـ"إسرائيل"

غزة/سما/

أعلنت الغرف التجارية في محافظتي شمال غزة ، والوسطى، مساء اليوم الثلاثاء5/10/2021م، عن فتح باب التسجيل للحصول على تصريح للدخول للخط الأخضر، وفق عدة معايير وشروط.

وأوضحت الغرف في بياناتها، الشروط التى يجب أن تتوفر في المتقدم للطلب كذلك مواعيد استقبال الطلبات.

وفيما يلي نص بيان الغرفة التجارية في شمال القطاع:

اعلان بخصوص تصاريح اول مرة (غرفة تجارة و صناعة محافظة شمال غزة):

تعلن غرفة تجارة و صناعة محافظة شمال غزة عن فتح باب التسجيل للحصول على تصريح للدخول للخط الاخضر و المحافظات الشمالية وفقا للمعايير التالية:

1_ ان لا يقل عمر المتقدم عن 26 عاما و ان لا يزيد عن 58 عاما.

٢- ان يكون متزوج.

٣- ان لا يكون موظف.

٤- ممنوع النساء.

5- ان يكون من محافظة الشمال فقط.

المستندات المطلوبة:

صورة هوية عليها رقم الهاتف المحمول.

صورة التطعيم مختومة.

صورة شخصية على اسطوانة CD

يبدا التسجيل غدا الاربعاء الساعة التاسعة صباحا.

اخر موعد للتسجيل يوم الخميس الساعة الواحدة ظهرا.

وفيما يلي نص بيان الغرفة التجارية في المحافظة الوسطى:

اعلان عن الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى:

فيما يخص إستقبال الطلبات الجديدة فإننا في الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى سوف نبدأ بإستقبال طلبات التصاريح الجديدة بعد يوم غد الخميس الموافق 7/10/2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021 خلال أيام وأوقات الدوام الرسمي .

حيث سيكون التسجيل وفق الآلية التالية :

1. أن يكون العمر ما بين ال 26 ودون ال 58 عام للمتزوجين, الغير متزوج فوق سن ال 33 سنة.

2. النساء مستثنيات من التقديم في هذه الكوتة.

3 . أن لا يكون موظف .

التسجيل سوف يكون بناء على عنوان السكن فقط , ومجاني بدون أي رسوم .

على المتقدم إحضار الأوراق والمستندات التالية :

. صورة الهوية مكتوب عليها رقم الهاتف

. صورة عن كارت التطعيم مختوم

. شهادة متعافي كورونا لمن لا يستطيعون تلقي اللقاح

ملاحظات :

السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية غير مطلوبين للتسجيل وليسوا من ضمن معايير التقييم.

الإختيار سوف يكون بعد الإنتهاء من التسجيل بناء على القرعة

نتمنى للجميع التوفيق بإذن الله.