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بالفيديو: رونالدو يخسر أمام حبيب في تحد من نوع خاص

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 05:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: رونالدو يخسر أمام حبيب في تحد من نوع خاص



وكالات/سما/

نشر الروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو طريفا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويظهر في الفيديو نورمحمدوف وصديقه رونالدو يقفان وجها لوجه، في تحد من سيحبس ضحكته لفترة أطول، وخسر النجم البرتغالي سريعا حيث كان البادئ بالضحك.


كما نشر حبيب العديد من الصور رفقة رونالدو، وأرفقها بالقول: "هو الأفضل على الإطلاق، استمر في فعل الأشياء الخاصة بك يا بطل، فأنت تلهم ملايين الأشخاص حول العالم".


وحاز منشور حبيب على أكثر من مليوني إعجاب بعد ساعات قليلة على نشره اليوم الثلاثاء.

#حبيب نور محمدوف #كريستيانو رونالدو #مصارعة وفنون قتالية #مانشستر يونايتد #روسيا #البرتغال #كرة القدم #رياضات

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