بالفيديو: رونالدو يخسر أمام حبيب في تحد من نوع خاص

وكالات/سما/

نشر الروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو طريفا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويظهر في الفيديو نورمحمدوف وصديقه رونالدو يقفان وجها لوجه، في تحد من سيحبس ضحكته لفترة أطول، وخسر النجم البرتغالي سريعا حيث كان البادئ بالضحك.

Фердинанда Хабиб вынес, теперь – финальный босс ???? pic.twitter.com/AVExvJa0sP — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 5, 2021



كما نشر حبيب العديد من الصور رفقة رونالدو، وأرفقها بالقول: "هو الأفضل على الإطلاق، استمر في فعل الأشياء الخاصة بك يا بطل، فأنت تلهم ملايين الأشخاص حول العالم".



وحاز منشور حبيب على أكثر من مليوني إعجاب بعد ساعات قليلة على نشره اليوم الثلاثاء.