"دليل قوي" يكشف أن مكمل فيتامين هام قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة!

وكالات/سما/

في حين أن العديد من المكملات الغذائية يمكن أن تعزز صحتك، فقد أصدر الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) تحذيرا بشأن أحد المكملات الذي قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وتعد الفيتامينات مركبات تدعم النمو والصحة. وعلى الرغم من أنه يمكنك عادة الحصول على جميع الفيتامينات التي تحتاجها من نظامك الغذائي، إلا أن بعض الأشخاص يتناولون مكملات غذائية لزيادة "الخير خيرا" باعتقادهم. وقد يؤدي اتباع هذا النهج إلى مخاطر صحية جسيمة، وفقا لأدلة متزايدة.

ورُبط مكمل غذائي معين - بيتا كاروتين - بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ويحذر الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) من أن "هناك أدلة قوية من التجارب المعاشة ذات الشواهد على أن تناول جرعات عالية من مكملات بيتا كاروتين قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى بعض الأشخاص".

وارتبط استخدام بيتا كاروتين بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص المدخنين أو الذين تعرضوا للأسبستوس.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 29000 مدخن من الذكور، زيادة بنسبة 18% في سرطان الرئة في المجموعة التي تلقت 20 ملغ من بيتا كاروتين يوميا لمدة خمس إلى ثماني سنوات.



ووجدت دراسة أخرى أجريت على 18000 شخص زيادة بنسبة 28% في حالات الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التدخين و/أو التعرض للأسبستوس (معدن سيليكات ليفي طبيعي).

وتناول هؤلاء الأشخاص 30 ملغ من بيتا كاروتين بالإضافة إلى 25000 وحدة من الريتينول (أحد أشكال فيتامين a) يوميا لمدة أربع سنوات.

ومع ذلك، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 22000 طبيب، بعضهم مدخنون أو مدخنون سابقون، عدم وجود زيادة في سرطان الرئة. وأخذ هؤلاء الأشخاص 50 ملغ من بيتا كاروتين كل يومين لمدة 12 عاما.

وإذا كنت تدخن أو كان لديك تاريخ من التدخين أو التعرض للأسبستوس، فلا يجب أن تتناول كميات كبيرة من مكملات بيتا كاروتين لفترات طويلة من الزمن، وفقا لـMayo Clinic (مايو كلينك).

ويتابع الموقع الصحي: "ومع ذلك، تعتبر الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين آمنة ويبدو أنها تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وربما أمراض القلب".

ويعطي بيتا كاروتين الفاكهة والخضروات الصفراء والبرتقالية لونها. ويتحول إلى فيتامين a في الجسم، لذلك يمكنه أداء نفس الوظائف في الجسم مثل فيتامين a.

المصادر الرئيسية للبيتا كاروتين:

• الخضراوات الصفراء والخضراء (الورقية) - مثل السبانخ والجزر والفلفل الأحمر.

• الفاكهة الصفراء - مثل المانجو والبابايا والمشمش.

وينصح DHSC (قسم الصحة والرعاية الاجتماعية): "إذا قررت تناول مكملات بيتا كاروتين، فمن المهم عدم تناول الكثير لأن هذا قد يكون ضارا". ولا تأخذ أكثر من 7 ملغ من مكملات بيتا كاروتين في اليوم ما لم ينصح الطبيب بذلك.

ووفقا لـ WCRF، لا يوجد دليل قوي على أن المكملات الغذائية، باستثناء الكالسيوم لسرطان القولون والمستقيم، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.