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لبنان: الحكم بالإعدام والمؤبد على سوريين قتلوا عسكريين لبنانيين

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: الحكم بالإعدام والمؤبد على سوريين قتلوا عسكريين لبنانيين



بيروت/سما/

أصدرت محكمة عسكرية في لبنان أحكاما بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة بحق خمسة سوريين تورطوا في جرائم قتل ومحاولة قتل عسكريين في الجيش اللبناني.

وجاء في قرار المحكمة أنه "على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم كل من: الخضر خالد صطوف، عدنان محمد الزراعي، زياد محمد صطوف، محمد خالد صطوف وعبيدة محمد صطوف على الانتماء الى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المسلح بأسلحة حربية غير مرخصة والقتال ضد الجيش العربي السوري في سوريا وضد الجيش اللبناني في معركة عرسال 2014، وعلى قتل جنود الجيش اللبناني عمدا وعلى محاولة قتلهم عمدا أثناء قيامهم بالوظيفة، وعلى خطف جنود الجيش اللبناني وعلى سرقة أسلحة حربية وأعتدة أميرية من مراكز الجيش وعلى تخريب في الممتلكات العامة والخاصة".

وقضت الأحكام بإنزال "عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الخضر خالد صطوف وتجريده من حقوقه المدنية"، كما قضت بـ"إنزال عقوبة الإعدام بحق كل من: زياد محمد صطوف، محمد خالد صطوف، عبيدة محمد صطوف وعدنان محمد الزراعي".

#لبنان #سوريين #الجيش اللبناني

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