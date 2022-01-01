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الجماهير المصرية تتلقى "صدمة" قبل مباراتي ليبيا

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجماهير المصرية تتلقى "صدمة" قبل مباراتي ليبيا



القاهرة /سما/


تلقت الجماهير المصرية، اليوم الثلاثاء، صدمة قوية قبل مباراة ليبيا الجمعة المقبلة، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر.

وأفادت بوابة الأهرام، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، لم يتمكن من إكمال التدريبات في معسكر "الفراعنة" نتيجة لتعرضه لإصابة بكدمة.


وأكدت البوابة أن الشناوي أصيب بكدمة أثناء التدريبات التي أقيمت على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ولم يكمل مرانه.

ويذكر أن المنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي الجديد، كارلوس كيروش، قد أجرى مرانه، اليوم، كامل العدد، ومكتمل الصفوف لأول مرة، منذ انطلاق المعسكر، وذلك على خلفية انضمام قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لمعسكر المنتخب.

ويذكر أن منتخب مصر يخوض مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم، يومى 8 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجارى.

وحصد المنتخب المصري 4 نقاط، احتل بها المركز الثاني في المجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ليأتي خلف منتخب ليبيا الذي يتصدر المجموعة بـ6 نقاط كاملة.

#لييبا #مصر #قطر #كاس العالم 2022 #محمد الشناوي #المنتخب المصري لكرة القدم

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