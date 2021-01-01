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مجلة أمريكية تكشف عن أصغر 15 مليارديرا في عام 2021

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 12:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلة أمريكية تكشف عن أصغر 15 مليارديرا في عام 2021



وكالات/سما/

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمتها "15 under 40"، لأصغر 15 مليارديرا تحت سن الـ40 في عام 2021، والتي تضم امرأة وحيدة هي لينسي سنايدر بثروة تقدر قيمتها بـ4.2 مليار دولار.

سام بانكمان فرايد (29 عاما) بثروة تبلغ قيمتها 22.5 مليار دولار ومصدرها منصة FTX للعملات الرقمية.

ايفان شبيغل (31 عاما) مؤسسة تطبيق "سناب تشات" بثورة تبلغ 13.8 مليار دولار.

بوبي ميرفي (33 عاما) وهو أحد مؤسسي "سناب تشات" وتبلغ ثورته 15.2 مليار دولار.

فرد إرسام (33 عاما) الذي شارك في تأسيس Coinbase Global للعملات وشركة Paradigm الاستثمارية، وتبلغ قيمة ثورته 3.5 مليار دولار.

لوكاس والتن (35 عاما) وهو حفيد مؤسس محال "والمارت" وثروته تبلغ 17.2 مليار دولار.

بايجو بهات (36 عاما) الرئيس التنفيذي المشارك لتطبيق تداول الأسهم الخالي من العمولة Robinhood Markets، بثروة تيلغ 2.9 مليار دولار.

مارك زوكربيرغ (37 عاما) الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" بثروة قيمتها 134.5 مليار دولار.

داستن موسكوفيتز (37 عاما)، مؤسسة تطبيق ASANA بثروة قيمتها 24.1 مليار دولار.

براين أرمسترونغ (38 عاما) ومصدر ثورتها العملات الرقمية وهي تبلغ 11.5 مليار دولار.

ناثان بليتشاركزيك (38 عاما)، مؤسس تطبيق Airbnb، بثروة قيمتها 10 مليارات دولار.

سكوت دنكان (38 عاما) الذي ورث شركة Pipeline من والده وتبلغ قيمة ثروته 6.2 مليار دولار.

ر.ج. سكارنيج (38 عاما) مؤسس شركة Rivian للمركبات الكهربائية، وثروته تبلغ 3.4 مليار دولار.

إرنست غارسيا الثالث (39 عاما) مؤسسة شركة Carvana لبيع السيارات المستعملة، وثروته تبلغ 9.3 مليار دولار.

لينسي سنايدر (39 عاما) التي ورثت سلسلة مطاعم In-N-Out Burger، وتبلغ قيمة ثروتها 4.2 مليار دولار.

بن سيلبرمان ( 39 عاما) أحد مؤسسي تطبيق Pinterest والمدير التنفيذي للشركة، وتبلغ قيمة ثروته 3.3 مليار دولار.

#فوربس #ملياردير

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