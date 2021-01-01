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"بتكوين" تسجل مستوى مرتفعا جديدا

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 12:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بتكوين" تسجل مستوى مرتفعا جديدا



وكالات/سما/

سجلت العملة المشفرة "بتكوين"، يوم الثلاثاء، مستوى مرتفعا جديدا في أربعة أسابيع عند 50808.25 دولار.

وكانت العملة سجلت في وقت سابق من الثلاثاء أعلى مستوى منذ 7 سبتمبر الماضي، بعد أن صعدت بحلول الساعة 12:57 بتوقيت موسكو بنسبة 5.42% إلى 50301.95 دولار.

وشهد الشهر المنصرم حملة عالمية ضد العملات المشفرة، إذ تخشى حكومات من آسيا إلى الولايات المتحدة من أن تقوض العملات الرقمية شديدة التقلب، والتي تدار بشكل خاص، سيطرتها على الأنظمة المالية والنقدية، وتزيد المخاطر النظامية وتعزز الجرائم المالية وتضر بالمستثمرين.

#بيتكوين #عملة رقمية #سعر البيتكوين مقابل الدولار

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