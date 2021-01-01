وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع طرق في محافظة جنين

جنين /سما/

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، عددا من مشاريع الطرق الرابطة والداخلية في محافظة جنين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للمحافظة قام بها وزير الحكم المحلي، شملت المشاريع التي جرى افتتاحها، وهي: مشروع الطريق الرابط بين بلدات يعبد، ونزلة زيد، والعرقة، المحاذيات لجدار الضم والتوسع العنصري، ومشروع الطريق الرابط بين بلدتي كفيرت وحي الطرم في بلدة يعبد، ومشروع الطرق الداخلية في المنطقة الشمالية الغربية المحاذية للجدار في قرية طورة.

وبارك الصالح لأهالي المنطقة افتتاح هذه المشاريع المهمة والحيوية، كونها تسهم في تحسين البنية التحتية وخاصة في مجال الطرق، ونظراً لكونها محاذية للجدار والتي من شأنها تسهيل وصول المواطنين لأراضيهم وتعزيز تواجدهم وتمكينهم من استغلالها بالشكل الأمثل.

كما التقى الصالح، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس خدمات النفايات الصلبة- زهرة الفنجان-، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المجلس، وآليات العمل والمتابعات اليومية، ومطالبة المجلس بزيادة عدد الآليات والمعدات العاملة من أجل تحسين مستوى الخدمة، وأكد إيلاء الحكومة الأولوية لمكب زهرة الفنجان، مشيراً إلى جديتها في المضي قدما بمشروع الاستثمار في المكب وتطويره.

كذلك، التقى الصالح مع رئيس بلدية جنين فايز السعدي، واستمع منه لأهم احتياجات المدينة من المشاريع التطويرية وناقش معه عددا من القضايا الإدارية والمالية والخطة المرورية في المدينة، كما تفقد مشروعا لشق الطرق في قرية فراسين، بتمويل من الوزارة.