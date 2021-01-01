  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع طرق في محافظة جنين

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع طرق في محافظة جنين



جنين /سما/

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، عددا من مشاريع الطرق الرابطة والداخلية في محافظة جنين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للمحافظة قام بها وزير الحكم المحلي، شملت المشاريع التي جرى افتتاحها، وهي: مشروع الطريق الرابط بين بلدات يعبد، ونزلة زيد، والعرقة، المحاذيات لجدار الضم والتوسع العنصري، ومشروع الطريق الرابط بين بلدتي كفيرت وحي الطرم في بلدة يعبد، ومشروع الطرق الداخلية في المنطقة الشمالية الغربية المحاذية للجدار في قرية طورة.

وبارك الصالح لأهالي المنطقة افتتاح هذه المشاريع المهمة والحيوية، كونها تسهم في تحسين البنية التحتية وخاصة في مجال الطرق، ونظراً لكونها محاذية للجدار والتي من شأنها تسهيل وصول المواطنين لأراضيهم وتعزيز تواجدهم وتمكينهم من استغلالها بالشكل الأمثل.

كما التقى الصالح، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس خدمات النفايات الصلبة- زهرة الفنجان-، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المجلس، وآليات العمل والمتابعات اليومية، ومطالبة المجلس بزيادة عدد الآليات والمعدات العاملة من أجل تحسين مستوى الخدمة، وأكد إيلاء الحكومة الأولوية لمكب زهرة الفنجان، مشيراً إلى جديتها في المضي قدما بمشروع الاستثمار في المكب وتطويره.

كذلك، التقى الصالح مع رئيس بلدية جنين فايز السعدي، واستمع منه لأهم احتياجات المدينة من المشاريع التطويرية وناقش معه عددا من القضايا الإدارية والمالية والخطة المرورية في المدينة، كما تفقد مشروعا لشق الطرق في قرية فراسين، بتمويل من الوزارة.

#وزارة الحكم المحلي #مجدي الصالح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس تحذر "إسرائيل" عبر مصر وهذا موقف الحركة من صفقة التبادل..

قناة عبرية تزعم :الرئيس عباس يوافق على مناقشة مسألة رواتب الأسرى مع "إسرائيل"

العطل العالمي.. السر في ما فعله "فيسبوك" في الصباح

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

مصادر تكشف تفاصيل حوار حماس بالقاهرة: لا تقدم في ملف الاسرى.. وتسهيلات لغزة مقابل الهدوء

القاهرة: لا انفراجة في المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل وحماس

هل يُفقِد المرض قُدرة أردوغان على حكم تركيا؟.. مشاهد مرصودة له فاقدًا للتوازن وعاجزًا عن التذكر

الأخبار الرئيسية

مصدر بـ"حماس" يكشف تفاصيل محادثات القاهرة: لا حديث مع المصريين حول هدنة طويلة الأمد

اشتيه: إسرائيل تنتهك كافة الاتفاقيات.. وتعمل على تدمير ممنهج لجهود إقامة دولتنا الفلسطينية

مصدر بـ"حماس": اتفاق مع مصر على تثبيت "التهدئة" وإعادة الإعمار.. وهذا ما وعدت به القاهرة

بينت

صحيفة عبرية: يجب على إسرائيل أن “تبادر” لبحث الصراع مع الفلسطينيين

حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في أعطال منصات فيسبوك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية