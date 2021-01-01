المستشار تيم يطلع مجموعة برلمانية بولندية على آليات عمل المؤسسات الفلسطينية

رام الله /سما/

أطلع رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمالية المستشار إياد تيم، مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية الفلسطينية، على آليات عمل المؤسسات الفلسطينية في ظل إجراءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد هيئة الرقابة الادارية والمالية برئاسة المستشار تيم والمستشار في سفارة فلسطين عاصم الكردي، اليوم الثلاثاء، برفقة هيئة المحاسبة البولندية، إلى مقر البرلمان البولندي في العاصمة وارسو، حيث التقى الوفد أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية الفلسطينية، بحضور رئيسي المجموعة ايفا كووجي وماتشي كونيتشني.

وقال تيم “إننا في فلسطين مصرون على العمل في ظل الشفافية والمحاسبة لبناء مؤسسات الدولة والشعب الفلسطيني”.

بدورهم، أطلع أعضاء المجموعة، الوفد الفلسطيني على الآليات والقوانين الناظمة للمحاسبة والرقابة على الأداء في بولندا.

وأكدوا على الموقف البولندي المساند للشعب الفلسطيني والداعم لحل الدولتين عبر المفاوضات السياسية.

وقالت كووجي إن هناك اتصالات مشتركة تقوم بها اللجنة البرلمانية بالتشاور مع سفارة فلسطين وعبر المؤسسات البولندية المعنية، لتقديم مساعدات طبية تتضمن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في إطار الدعم التنموي المتواصل الذي تقدمه بولندا للشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن وفد هيئة الرقابة الإدارية والمالية، يزور بولندا تلبية لدعوة من هيئة الرقابة العليا البولندية ومكتب المحاسبة البولندي المركزي.