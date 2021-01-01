  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سفير إسرائيل لدى روسيا: مزاعم تواجد عسكريين إسرائيليين في قره باغ "هراء كبير"

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير إسرائيل لدى روسيا: مزاعم تواجد عسكريين إسرائيليين في قره باغ "هراء كبير"



موسكو /سما/

وصف سفير إسرائيل لدى روسيا، بين تسفي، اليوم الثلاثاء، مزاعم تواجد عسكريين إسرائيليين في إقليم قره باغ بـ "الهراء الكبير والأوهام".

 وقال بين تسفي، للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن: "أعتقد أن هذا هراء كبير، لأننا إذا تحدثنا عن إقليم قره باغ، يتواجد هناك (العسكريون) الروس والأتراك. لذلك، فأنا أعتقد أن أصحاب الأوهام يمكنهم الادعاء بأن فضائيين من كوكب المريخ يتواجدون هناك أيضا".

وكان مدير إدارة التعاون العسكري الدولي، التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية، اللواء حسين محمودوف، قد أكد في تصريحات سابقة، أن أذربيجان لم تستورد أسلحة من إسرائيل.

وأتت هذه الأقوال على خلفية تصريحات أدلت بها السكرتيرة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية، آنا نغداليان، التي أشارت من خلالها بلادها استدعت سفيرها في إسرائيل للتشاور بسبب "قيام هذه الدولة (إسرائيل) بتزويد أذربيجان بالسلاح".

وبدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات أدلى بها نهاية الشهر الماضي، إن بلاده لا تطيق أبدا وجود "الكيان الصهيوني" قرب حدود إيران حتى لو كان هذا الوجود "شكليا".، مؤكدا أن طهران ستفعل كل ما يلزم لضمان أمنها القومي.

جاء تصريحات زادة، ردا على تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الذي انتقد "دخول شاحنات إيرانية إلى منطقة قره باغ" الخاضعة لسيطرة أذربيجان خلال مناورة عسكرية إيرانية.

#اسرائيل #روسيا #اذريبجان #ايران #إقليم قره باغ

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس تحذر "إسرائيل" عبر مصر وهذا موقف الحركة من صفقة التبادل..

قناة عبرية تزعم :الرئيس عباس يوافق على مناقشة مسألة رواتب الأسرى مع "إسرائيل"

العطل العالمي.. السر في ما فعله "فيسبوك" في الصباح

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

القاهرة: لا انفراجة في المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل وحماس

هل يُفقِد المرض قُدرة أردوغان على حكم تركيا؟.. مشاهد مرصودة له فاقدًا للتوازن وعاجزًا عن التذكر

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

مصدر بـ"حماس": اتفاق مع مصر على تثبيت "التهدئة" وإعادة الإعمار.. وهذا ما وعدت به القاهرة

بينت

صحيفة عبرية: يجب على إسرائيل أن “تبادر” لبحث الصراع مع الفلسطينيين

حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في أعطال منصات فيسبوك

الجهاد تحذر من خطورة استمرار الحصار والإغلاق على غزة: سيؤدي حتما إلى تفجر الأوضاع مجددا

مصادر تكشف تفاصيل حوار حماس بالقاهرة: لا تقدم في ملف الاسرى.. وتسهيلات لغزة مقابل الهدوء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية