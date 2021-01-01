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مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في القدس

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في القدس



القدس المحتلة / سما /

 لقي مواطن 63 عاماً مصرعه وذلك  جراء حادث سير ذاتي تعرض له على طريق الكسارات في بلدة الرام شمال مدينة القدس.

وذكر العقيد لؤي إرزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي على طريق الكسارات في بلدة الرام، على الفور قام فرع شرطة المرور بمباشرة إجراءاته لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه حيث تبين بأنه  ناجم عن حادث سير ذاتي نتج عنه إنقلاب للشاحنة، وإصابة سائقها بجروح خطيرة نقل على إثرها  إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

وأضاف إرزيقات انه  تم الإعلان عن وفاة السائق نتيجة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وأكد إرزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

#وفاة مواطن #حادث سير #القدس #الشرطة الفلسطينية

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