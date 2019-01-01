الرئيس يقلد اللواء حازم عطا الله وسام نجمة القدس العسكري لمناسبة نهاية خدمته

رام الله / سما /

قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اللواء حازم عطا الله، وسام نجمة القدس العسكري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للواء حازم عطا الله، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

ومنح الرئيس، اللواء أحمد عطا الله محمد عطا الله "اللواء حازم عطا الله"، وسام نجمة القدس العسكري، تقديرًا لمسيرته النضالية والوطنية المشرّفة، وتثمينًا لالتزامه وتفانيه في تأدية واجبه طوال فترة قيادته لجهاز الشرطة الفلسطينية.