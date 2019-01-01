مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون جنوب نابلس

نابلس / سما /

أقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي بلدة كفر قليل جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من الشبان ولجان الحراسة لاحقوا مجموعة من مستوطني مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي المواطنين في قرية بورين، عقب سرقتهم ثمار الزيتون من أراضي تعود ملكيتها للمواطن عمر يوسف القني من بلدة كفر قليل.

وأضاف أن المستوطنين لاذوا بالفرار بعد سرقة كميات من ثمار الزيتون.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، اعتداءات المستوطنين على المزارعين وأراضيهم، خاصةً في المناطقة المحاذية للمستوطنات، وذلك بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.