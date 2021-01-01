12 أسيرًا من "الجهاد الإسلامي" يضربون عن الطعام رفضًا لانتهاكات الاحتلال

غزة / سما /

يدخل، اليوم الثلاثاء، ١٢ أسيرًا مضربًا عن الطعام من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في سجن النقب الصحراوي، رفضًا لاستمرار عزلهم في زنازين المعتقل.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس والشهداء والأسرى، أن هؤلاء الاسرى في سجن النقب يواجهون ظروفًا صعبة وسيئة، ويطالبون بإخراجهم من العزل ونقلهم إلى الأقسام والغرف التي كانوا متواجدين فيها قبل عملية "نفق الحرية" لستة أسرى عبر نفق من سجن جلبوع.

وأشارت إلى أن الأسرى الذين دخلوا الإضراب عن الطعام هم: محمد أبو جبل، لؤي البالي، ليث صومان، محمد بني غرة، عبادة الغول، محمد دراغمة، صامد أبو سباع، أسيد صالح "فقها"، عبدالله برجيس، نعيم زبيدي، يوسف زبيدي، محمد عليان.