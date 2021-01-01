الضابطة الجمركية تتلف 31 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال شهر أيلول الماضي

رام الله / سما /

أفاد بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تعامل الجهاز خلال شهر أيلول الماضي مع 503 قضايا بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الامنية المختصة، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة اشكاله وحماية الإقتصاد الوطني، هذا ونفذ جولات تفقدية على المحال والمنشآت التجارية والصحية والخدماتية للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بمنع انتشار فايروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن القضايا كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والزراعي والسلامة العامة، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء في تفاصيل البيان بأن الجهاز تعامل مع:

- 310 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين ايرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال وهي مفصلة كالتالي:

- ضبط 183 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية.

- ضبط 99 قضية بضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة.

- 15 قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لاضراره الاقتصادية واستنزافه لخزينة الدولة.

- 13 قضية في مجال البترول المهرب ضبط خلالها 10486 لتر محروقات و10 ماكنات تعبئة.

- 108 قضايا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد منعاً لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات وهي مفصلة كالتالي:

- ضبط ما يقارب 26.5 طن بضائع منتهية الصلاحية وتم اتلافها.

- ضبط 35.852 طن مواد تموينية ومواد تجميل لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية ومخالفة للمواصفات والمقاييس.

- ضبط اكثر من 2 طن بضاعة مقلدة لماركات تجارية أجنبية.

- 53 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأمن الغذائي والصحي:

- تم خلالها ضبط ما يقارب 4.599 طن مواد منتهية الصلاحية وبناءً على قرار جهات الإختصاص تم إتلافها.

- ضبط 17 كغم مواد غذائية و 12 كرتونة طرود اون لاين للتأكد من صلاحية المواد المضبوطة وتم تسليمها لجهات الاختصاص.

- 26 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها:

- 20 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

- 6 قضايا لمنتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

-6 قضايا اتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

- ضبط خلالها 125 شريحة اتصالات اسرائيلية.

- جهازي لابتوب لشحن الشرائح الاسرائيلية بالرصيد.

- ضبط 43 طرد بريدي ممنوع تداولها الا من خلال البريد الفلسطيني وهي ممنوعة من التداول وتم تسليم المضبوطات للوزارة لحين استكمال الاجراءات القانونية .

ختاماً يؤكد البيان على الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، بالإضافة لضرورة التزامهم بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا.