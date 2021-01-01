  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الاسرى تطالب بإلغاء ما يسمى بالعقوبات التأديبية وتحسين شروط الاحتجاز للأسير محمد العارضة

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى تطالب بإلغاء ما يسمى بالعقوبات التأديبية وتحسين شروط الاحتجاز للأسير محمد العارضة



رام الله / سما /

 أرسل محامي هيئة الاسرى والمحررين سليمان شاهين، اليوم، مذكرة قانونية مستعجلة لادارة سجن عسقلان، مطالبا بإلغاء ما يسمى بالعقوبات التأديبية الإنتقامية، التي فرضتها ادارة السجن على الاسير محمد العارضة كرد فعل على هروبه من سجن الجلبوع.

واوضح محامي الهيئة، ان العقوبات المفروضة عليه تتمثل بعزله في الزنازين لمدة 14 يوما وهي المدة القصوى لعقوبة الزنازين وفقا لقوانين إدارة السجون، بالاضافة الى فرض غرامة مالية مرتفعة ومنعه من حيازة اية اغراض شخصية ما عدا الملابس، وحرمانه من الأجهزة الكهربائية والمخدات والبطانيات، وتركه ينام على الارض دون اية اغطية.

وفي ذات السياق ، وضمن زيارة محامي الهيئة كريم عجوة للأسير العارضة، كشف ان الزنزانة التي يحتجز فيها ضيقة ومتسخة جدا، والإدارة نصبت كاميرات تصوير داخل الغرفة بما يشمل كاميرا مسلطة على منطقة الحمام داخل الزنزانة.

وقد طعن محامي الهيئة في المذكرة، بهذه العقوبات موضحاَ انها تتجاوز سقف العقوبات القصوى وفقا لقوانين إدارة السجون، وان ظروف احتجاز الاسير انتقامية وتتنافى مع معاهدات واعراف القانون الدولي بخصوص الظروف المعيشية التي يجب توفرها لحفظ كرامة الاسرى، مطالبا ازالة كاميرات التصوير بشكل فوري، كونها تشكل خرقا جسيما لحق الاسير بالخصوصية، كما طالب بنقله من الزنازين.

#هيئة الاسرى #الاسير محمد العارضة #نفق الحرية #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

صحيفة: حماس تحذر "إسرائيل" عبر مصر وهذا موقف الحركة من صفقة التبادل..

قناة عبرية تزعم :الرئيس عباس يوافق على مناقشة مسألة رواتب الأسرى مع "إسرائيل"

العطل العالمي.. السر في ما فعله "فيسبوك" في الصباح

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

تفاصيل جديدة عن قضية مقتل نزار بنات: اللجنة الأمنية وضعته على رأس قائمة المطلوبين

هل يُفقِد المرض قُدرة أردوغان على حكم تركيا؟.. مشاهد مرصودة له فاقدًا للتوازن وعاجزًا عن التذكر

الأخبار الرئيسية

الجهاد تحذر من خطورة استمرار الحصار والإغلاق على غزة: سيؤدي حتما إلى تفجر الأوضاع مجددا

مصادر تكشف تفاصيل حوار حماس بالقاهرة: لا تقدم في ملف الاسرى.. وتسهيلات لغزة مقابل الهدوء

مستوطنات

ميديا بارت: 4 بنوك فرنسية متواطئة في تطوير المستوطنات بالقدس الشرقية والضفة الغربية

الصحة: تسجيل 14 حالة وفاة و 1,278 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

موقع عبري : الموساد اختطف جنرالا ايرانيا من سوريا ونقله الى افريقيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية