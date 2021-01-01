رئيس جامعة القدس يستقبل مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بحثًا لسبل التعاون

القدس المحتلة / سما /

استقبل رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، في مكتبه في حرم الجامعة، مدير الوكالة الإيطالية ‏للتعاون الإنمائي في فلسطين جوليملو جوردانو، بغرض بحث التعاون المشترك في المجالات ‏الأكاديمية والتنموية المتنوعة، وذلك بحضور النائب التنفيذي لرئيس الجامعة أ.د. حسن دويك، والنائب ‏للشؤون الأكاديمية د. معتصم حمدان.‏

ورحب أ.د. عماد أبو كشك جوردانو، مقدمًا لمحة حول كليات الجامعة ومراكزها ومواقعها ‏المختلفة، كما تطرق إلى المشاريع المشتركة وعلاقات التبادل الطلابي والأكاديمي القائمة بين الطرفين، ‏مما يؤكد عمق العلاقة التي تجمع الجامعة بشركائها في المؤسسات الأكاديمية والحكومة الإيطالية.‏

من جانبه، تحدث أ.د. حسن دويك حول برامج التبادل الأكاديمي المشترك بين الطرفين، والدعم ‏الإيطالي للمشاريع الاجتماعية والعلمية المختلفة، كمتحف الرياضيات الأول من نوعه في منطقة الشرق ‏الأوسط، إلى جانب التعاون المشترك والمميز مع نخبة من أعرق الجامعات الإيطالية وأكاديمييها ‏وخبرائها.‏

بدوره، نوه جوردانو إلى ضرورة تطوير العلاقات مع الجامعات الفلسطينية، إذ تأتي هذه الزيارة ‏في إطار تعزيز التعاون مع جامعة القدس، موجزًا أهم المشاريع التي قدمتها الوكالة في دعم الحقل ‏الأكاديمي والتعليمي والثقافي عامة.‏

وتباحث الطرفان سبل تطوير التعاون في مجال التصنيع الغذائي، وتزويد الكليات العلمية بالأدوات ‏والأجهزة الحديثة في سبيل خدمة العملية التعليمية وتيسريها. ‏

ويأتي هذا اللقاء ضمن سعي الجامعة لتطوير شراكاتها الهادفة لتوفير مختلف الاحتياجات الضرورية ‏لإثراء عملية التعليم، ومواكبة التطور المستمر واحتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات.‏