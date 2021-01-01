رئيس جامعة القدس يستقبل مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بحثًا لسبل التعاون

استقبل رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، في مكتبه في حرم الجامعة، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في فلسطين جوليملو جوردانو، بغرض بحث التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتنموية المتنوعة، وذلك بحضور النائب التنفيذي لرئيس الجامعة أ.د. حسن دويك، والنائب للشؤون الأكاديمية د. معتصم حمدان.
ورحب أ.د. عماد أبو كشك جوردانو، مقدمًا لمحة حول كليات الجامعة ومراكزها ومواقعها المختلفة، كما تطرق إلى المشاريع المشتركة وعلاقات التبادل الطلابي والأكاديمي القائمة بين الطرفين، مما يؤكد عمق العلاقة التي تجمع الجامعة بشركائها في المؤسسات الأكاديمية والحكومة الإيطالية.
من جانبه، تحدث أ.د. حسن دويك حول برامج التبادل الأكاديمي المشترك بين الطرفين، والدعم الإيطالي للمشاريع الاجتماعية والعلمية المختلفة، كمتحف الرياضيات الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التعاون المشترك والمميز مع نخبة من أعرق الجامعات الإيطالية وأكاديمييها وخبرائها.
بدوره، نوه جوردانو إلى ضرورة تطوير العلاقات مع الجامعات الفلسطينية، إذ تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون مع جامعة القدس، موجزًا أهم المشاريع التي قدمتها الوكالة في دعم الحقل الأكاديمي والتعليمي والثقافي عامة.
وتباحث الطرفان سبل تطوير التعاون في مجال التصنيع الغذائي، وتزويد الكليات العلمية بالأدوات والأجهزة الحديثة في سبيل خدمة العملية التعليمية وتيسريها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سعي الجامعة لتطوير شراكاتها الهادفة لتوفير مختلف الاحتياجات الضرورية لإثراء عملية التعليم، ومواكبة التطور المستمر واحتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات.