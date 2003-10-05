تسعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل اليوم، تسعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير كرم عبد الرؤوف محمود حسان (48 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، دخل عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/10/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى 30 عام.

الأسير نهاد محمد صبيح (44 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/10/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بالإضافة إلى 15عاماً.

الأسير متوكل محمد محمود رضوان (42 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، دخل عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/10/2003م، وهو محكوم بالسجن 24 عامًا.

الأسير محمد طالب رجا الغول (46 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/10/2004، وهو محكوم بالسجن 19 عامًا.

الأسير نبيل خليل عبد المجيد حرب (56 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الـ12 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/10/2010، وهو محكوم بالسجن 18 عامًا.

الأسير محمد مسلم موسى نصر الله (50 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الـ12 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/10/2010، وهو محكوم بالسجن 19 عامًا.

الأسير سامر سالم عبد الفتاح غنيمات (50 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الـ12 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/10/2010، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

الأسير عبد العزيز حمد محمود مرعي (27 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/10/2015، وهو محكوم بالسجن 35 عامًا.

الأسير علاء تيسير سلاًم (45 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/10/2016، وهو محكوم بالسجن 6 أعوام ونصف.